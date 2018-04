Mame Boye Diao : «il ne faut pas répondre à l’opposition»

Mame Boye Diao invite ses camarades de parti à ne plus répondre à l’opposition. En effet, pour le responsable politique du parti présidentiel, beaucoup de ses camarades de parti tombent dans le piège de l’opposition, alors que celle-ci n’a que les invectives pour se faire entendre et exister.



L’inspecteur des Impôts et Domaines, qui était l’invité d’Objection de Sud Fm, de soutenir que le régime de Macky Sall fait des effort considérables dans tous les secteurs. Et il en veut pour exemple les investissements consentis dans l’Enseignement supérieur, la Santé, les Infrastructures, entre autres.



Selon lui, ce sont sur ces réalisations et les chantiers mis sur pieds qu’il faut communiquer, et attendre 2019 pour se prononcer sur les questions politiques.