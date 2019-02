Mame Less Camara attire l’attention sur la prolifération des «fakes news»

Chercher à manipuler les Sénégalais à travers les réseaux sociaux est maintenant à la mode. D’où l’importance de faire attention à qui faire confiance, surtout si l’information n’est pas vérifiée. Cette mise en garde est du journaliste Mame Less Camara qui s’exprimait sur les danger que constituent les «fakes news » ou fausses informations.



«Les fakes news sont devenus partie intégrante de la communication politique. La génération communication est au pouvoir. Et cette élection présidentielle a conforté cela », a-t-il déclaré dans les colonnes du journal L’AS.



Sur sa lancée, il explique que les hommes politiques sont maintenant devenus des produits qu’il est nécessaire de faire aimer par les clients qui ne sont autres que les électeurs. (..du côté de l’opposition comme du pouvoir, on a essayé de vendre des candidats comme des produits marketing en conformant les discours avec les attentes du public. Et dans ces circonstances, le citoyen n’est pas dans le sac à malice pour séparer la bonne graine de l’ivraie», a-t-il soutenu.