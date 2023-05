Mame Less Camara « est une boussole pour la presse » (Macky Sall)

La décision de baptiser le Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'information (CESTI) au nom du journaliste Mame Less Camara a été annoncée par Macky Sall, ce lundi à l’occasion du traditionnel dépôt des cahiers de doléances des travailleurs au chef de l’Etat du Sénégal. Une marque de reconnaissance du combat que le défunt a toujours porté pour une presse libre et indépendante. Selon Macky Sall Mame Less Camara « est une boussole pour la presse. Il doit constituer une source d’inspiration pour tous les journalistes. Regardez...

