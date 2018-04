Mame Mbaye Niang tacle Pr. Bathily : «S’il avait été élu à l’Ua il n’aurait pas cette position»

La sortie du Professeurs Abdoulaye Bathily fustigeant le «recul démocratique » du Sénégal n’agrée pas Mame Mbaye Ndiaye. Ce dernier est en effet convaincu que l’ancien Secrétaire général de la Ligue démocratique (LD) n’aurait jamais dénigré la gestion de Macky Sall s’il avait été élu à la tête de la Commission de l’Union africaine.



«Je suis convaincu que si sa campagne pour l’Union africaine avait fonctionné il n’aurait pas cette position. Si son mandat aux Nations Unies avait été renouvelé, peut-être qu’il n’aurait pas cette position-là. Donc il y a pas mal de questions qu’il faut se poser», a déclaré M. Niang sur la RFM.



Et de poursuivre : «Je n’ai pas la même perception que lui et je suis convaincu que la majeure partie de nos compatriotes n’ont pas cette perception. Ce procès n’a jamais été un procès politique, c’est le rapport de l’Ige (Inspection générale d’Etat) qui l’a épinglé avec d’autres personnes qui ont été traduits dans des instances appropriés».



Concernant le parrainage décrié par Pr Bathily, le ministre Niang réplique : «Nous avons été au Conseil de Sécurité avec plus de voix que le Japon. Un pays qui est en recul démocratique ne peut pas battre la Japon dans des élections. Nous avons des invités de marque un peu partout dans le monde».



Par ailleurs, ajoute-t-il, avec 280 partis politiques, il était nécessaire de réfléchir sur comment réguler pour ne pas à avoir à confectionner des bulletins pour 280 candidats.