Man City : l’UEFA va enquêter sur les sponsors du club à Abu Dhabi

Après avoir été suspendu de compétition européenne pour les deux prochaines saisons par l’UEFA, Manchester City pourrait faire l’objet d’une nouvelle enquête par l’instance européenne. The Guardian révèle que les sponsors du club à Abu Dhabi vont être observés de près pour déterminer si la compagnie aérienne Etihad finançait entièrement le parrainage ou s’il était subventionné.



Le média britannique ajoute des précisions sur ces doutes. « Les courriels, en particulier deux envoyés par Jorge Chumillas, alors directeur financier de City, suggéraient que le parrainage d’Etihad était largement financé par ADUG, la société appartenant au propriétaire de City, Sheikh Mansour, de la famille dirigeante d’Abu Dhabi ». De plus, un rapport d’un consultant interne sur les finances de la compagnie émiratie semblait noter en 2010 que le gouvernement du pays couvrait le parrainage des Citizens. L’affaire est loin d’être finie et Manchester City pourrait encore y laisser des plumes.



Foot Mercato