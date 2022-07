Man United : Erik ten Hag confiant pour l'avenir de Cristiano Ronaldo

Son nouvel entraîneur, Erik ten Hag, s'est exprimé ce lundi en conférence de presse et a indiqué qu'il allait rester à Manchester United. «Cristiano Ronaldo n'est pas à vendre. J'ai discuté avec lui et j'ai hâte de travailler avec lui. Je suis bien informé, il a également une option d'une année supplémentaire. Oui, il pourrait rester au-delà de la saison prochaine, a-t-il expliqué. Il s'entraîne. Je pense que nous savons tous que Ronaldo est un grand professionnel et qu'il sera en forme. C'est la seule préoccupation que j'ai».

Restera ou partira ? Après une première saison réussie sur le plan individuel à Manchester United, Cristiano Ronaldo semble pourtant sur le départ, principalement en raison de la non-qualification du club mancunien en Ligue des Champions. Malgré des rumeurs au Bayern Munich, à Chelsea ou encore plus récemment du côté de l'Atlético de Madrid, le Portugais reste toujours le buteur des Red Devils.