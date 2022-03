Man United : Rio Ferdinand répond à Wayne Rooney

Après avoir été dépeint comme étant un joueur arrogant qui « oubliait parfois qu'il était un défenseur » par son ancien coéquipier à Manchester United Wayne Rooney le week-end dernier, l’ancien défenseur central Rio Ferdinand a répondu à son ancien buteur. Pour l’Anglais de 43 ans, l’actuel entraîneur de Derby County faisait parfois trop de fantaisies devant le but.



« Je lui disais : "Tire, mec, ne fais pas toutes ces passes fantaisistes et laisse Paul Scholes et les autres faire ça. Je veux que tu sois là-haut, que tu sois tranchant et que tu tires. Sois décisif. Rooney pouvait marquer deux buts dans un match mais ne pas être impliqué dans le jeu », a raconté Ferdinand lors de son émission Vibe with Five sur YouTube.