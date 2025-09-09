Manchester City : Gianluigi Donnarumma fait déjà paniquer l’Angleterre

Lundi soir, Gianluigi Donnarumma n’a pas vécu une soirée facile dans les cages de la Squadra Azzurra. Sa prestation a été suivie de très près en Angleterre, où on n’est pas rassuré avant ses grands débuts sous les couleurs de Manchester City.



Le 13 juillet dernier, Gianluigi Donnarumma a disputé son dernier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. C’était lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs face à Chelsea. Ensuite, le portier italien a été invité à changer d’air, lui qui n’était pas parvenu à s’entendre avec le club de la capitale concernant sa prolongation de contrat. Pour bien qu’il comprenne le message, les champions d’Europe ont recruté Lucas Chevalier pour en faire leur nouveau gardien numéro un. La mort dans l’âme, Gigio a dû se résoudre à s’en aller. Très rapidement, la piste menant à Manchester City a été évoquée. Mais les Skyblues devaient d’abord faire partir Ederson. Ce dernier a rejoint Fenerbahçe, ce qui a ouvert la porte à Donnarumma.



L’Italien est officiellement devenu un joueur de Manchester City le 1er septembre dernier. Il a à peine eu le temps de signer son contrat et de donner sa première interview au site officiel du club mancunien qu’il a ensuite enchaîné avec la sélection italienne. Le 5 septembre dernier, il a donc joué son premier match depuis près de deux mois. C’était lors de la victoire 5 à 0 face à l’Estonie. Hier soir, il était titulaire face à Israël. Une rencontre remportée 5 à 4 par la formation de Gennaro Gattuso. Mais la soirée n’a pas été de tout repos pour Gigio, qui a donc encaissé quatre buts, dont deux buts gags. Il a même été coupable d’une bourde puisqu’il a dévié le ballon dans ses propres cages. Finalement, le but a été annulé par l’arbitre.



Une bourde qui aurait pu coûter gros

En Italie, sa prestation a été créditée d’un étonnant 6,5 par le Corriere dello Sport, qui a évoqué sa «grosse erreur au début». De son côté, la Gazzetta dello Sport lui a donné la même note, en précisant qu’il a fait frissonner tout le monde sur son erreur avant d’être décisif quand il le fallait. En Angleterre, on n’a pas loupé une miette de son match. Et on n’a pas forcément été rassuré. Le Daily Mail a écrit : «l’Italie bat Israël 5-4 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde « fou » : Gennaro Gattuso se heurte à un joueur adverse, le nouveau gardien de but de Man City, évalué à 30 M€, est en difficulté et sept buts sont marqués en deuxième mi-temps, la star de Newcastle marquant le but vainqueur.»



La publication anglaise poursuit : «le match s’est avéré difficile pour le nouveau venu de Manchester City, Gianluigi Donnarumma. Le gardien a réalisé quatre arrêts, mais en a encaissé autant. En début de match, il a même envoyé un corner dans ses propres filets avant que l’arbitre ne lui épargne sa boulette. Il est néanmoins sorti vainqueur et reste en lice pour faire ses débuts pour City ce week-end contre ses rivaux de Manchester United.» De son côté, The Sun a surtout retenu sa bourde et sa prestation moyenne : «Donnarumma envoie le ballon dans son propre filet après une horrible gaffe, mais l’arbitre le sauve quelques jours avant le derby de Manchester. L’Italien pourrait être l’un des deux débutants entre les poteaux lors du derby de Manchester de ce dimanche.»



Son match n’a pas rassuré en Angleterre

Le tabloïd ajoute : *«le gardien de 1,95 m espère se remettre de sa bévue de lundi, après avoir presque offert à Israël un premier but choquant lors d’une victoire 5-4. À peine cinq minutes après le début du match de ce soir, Manor Solomon, qui a récemment rejoint Villarreal en prêt de Tottenham, a marqué un corner. La situation semblait assez inoffensive, le ballon semblant susceptible d’arriver dans les mains de Donnarumma. Mais de manière inexplicable, l’ancienne star du Paris Saint-Germain a envoyé le ballon dans son propre filet. Donnarumma a cependant été sauvé par l’arbitre, qui a estimé que le défenseur israélien Stav Lemkin avait commis une faute sur lui, malgré un contact apparemment minime.»



Cela n’a pas échappé aux fans de Manchester City, dont l’un a qualifié Gigio de «nouveau André Onana en Premier League». Un second supporter a déjà peur : « dans ces situations, ici en Premier League, ils vont dévorer Donnarumma tout cru.» Un troisième a affirmé : «Donarumma fait du Donnarumma». Enfin, un passionné de foot anglais a confié au Sun : « Donnarumma en Premier League rendra le fait de regarder Manchester City avec haine 10 fois plus drôle.» L’ancien gardien du PSG, qui a été au centre de certaines tensions avec ses adversaires hier soir, va avoir quelques jours pour travailler et trouver ses marques avant de peut-être faire ses débuts face à Manchester United ce week-end. L’occasion parfaite pour mettre tout le monde d’accord sur le terrain.