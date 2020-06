Manchester City : Pep Guardiola veut faire ses courses au Real Madrid

L'appel devant le TAS sera décisif

Manchester City jouait très gros la semaine dernière. Les Citizens sont ainsi passés devant le TAS, le tribunal arbitral du sport, pour faire appel de la sanction imposée par l'UEFA, les privant de disputer toute compétition européenne pendant deux ans. Une suspension qui pourrait avoir des conséquences terribles, sur le plan sportif forcément vu que la Ligue des Champions est la priorité du club mancunien, mais aussi sur le plan financier, puisque la plus prestigieuse des compétitions européennes est une source de revenus importante.Et logiquement, cela aura aussi des conséquences sur le mercato. Tout d'abord, parce que certains joueurs pourraient être tentés par un départ. Le sélectionneur belge Roberto Martinez a ainsi tenu des propos sur Kevin de Bruyne qui ont suscité de vives réactions en Angleterre : « Kevin est un winner. Je pense qu'il prendra tout en compte pour son avenir. Il prendra en considération le fait qu'il y ait une interdiction de Ligue des Champions, et le fait que le coach avec qui il a une relation fantastique reste ou non au club. C'est le moment où un joueur comme De Bruyne vit ses meilleures années et il a tout donné à Manchester City ».Dans ces conditions, ce sera encore plus difficile d'attirer des joueurs de classe mondiale. Pourtant, Pep Guardiola continue d'avoir de sacrées ambitions pour le mercato dans l'attente du verdict final, qui tombera courant juillet. Comme l'affirme la Cadena SER , Manchester City s'intéresse à Achraf Hakimi. Ce week-end, la presse espagnole expliquait qu'un montant de 60 millions d'euros serait suffisant pour convaincre le Real Madrid de le lâcher, et on apprenait que trois clubs étaient déjà venus aux nouvelles : le Bayern Munich, l'Inter et le Borussia Dortmund, qui se verrait bien le conserver définitivement.Les Skyblues seraient maintenant l'équipe la plus intéressée, notamment à cause du profil du joueur, considéré comme idéal par les dirigeants et le staff du deuxième de Premier League . Tout dépendra cependant de l'issue de l'appel déposé par les Citizens, puisqu'en cas de confirmation de la sanction, les Anglais vont avoir du mal à se montrer convaincants, financièrement mais aussi au niveau du projet sportif proposé au latéral marocain de 21 ans, auteur de 9 buts et 10 passes décisives en 39 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.