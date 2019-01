Manchester City battu à Newcastle, le titre s'éloigne

Les Citizens ont peut-être dit adieu au titre à Newcastle (1-2) mardi soir. On aurait pourtant peu misé sur les Magpies à St James' Park, eux qui n'avaient pris que... trois points sur les 22 derniers matches de Premier League contre le champion d'Angleterre. Il fallait être d'autant plus dingue pour y croire après l'ouverture du score de Sergio Agüero, 24 secondes à peine après le coup d'envoi. Mais l'improbable s'est produit.

Abandonné au marquage, Rondon a égalisé de volée à la 66e (1-1), avant qu'une erreur de Fernandinho n'offre un penalty inespéré aux locaux, transformé par Ritchie (2-1, 80e). Les dernières minutes ont été irrespirables, mais Newcastle a tenu et se donne de l'air avec la zone de relégation (14e avec cinq points d'avance sur Cardiff, 18e).

16 - Manchester City have now dropped 16 points in their 24 Premier League games this season having drawn twice and lost four times; already more than they dropped in the entirety of 2017-18 (14 – four draws, two defeats). Shocked. #NEWMCI pic.twitter.com/L6wY1y8004