Manchester City élimine le Real Madrid et rejoint les quarts de la Ligue des champions, Varane en plein cauchemar

Toutes les séries sont faites pour être brisées. Alors qu'il n'avait jamais été éliminé de la Ligue des champions sur le banc du Real Madrid avant ce vendredi, Zinédine Zidane a perdu son talisman à l'Etihad Stadium. Son Real, orphelin de Sergio Ramos (suspendu), a été étouffé d'entrée par un Manchester City parfaitement accordé par Pep Guardiola, et n'a pas pu remonter son retard de l'aller (2-1, 2-1), dans un match intense. Ce match restera à jamais celui où le roc Raphaël Varane a craqué, offrant les deux buts aux Citizens.



Avec une défense madrilène amputée de son boss Sergio Ramos - impuissant dans les tribunes - et un Cancelo replacé à gauche dans une arrière-garde mancunienne hésitante cette saison, on pouvait s'attendre à des espaces pour les attaquants à l'Eithad Stadium. On a été servi. Manchester City, qui avait attendu les douze dernières minutes pour marquer à l'aller, a frappé d'entrée, grâce au pressing constant et sur la largeur voulu par Guardiola. Comme au Bernabeu où il avait aligné Bernardo Silva en faux 9, le technicien catalan a réédité l'expérience en confiant cette tâche au jeune Phil Foden (20 ans). Celui-ci a alterné entre pressing et décrochage au milieu, et a permis à Jesus et Sterling d'évoluer en harceleur sur les côtés. C'est un pressing gagnant de Jesus sur un Varane perdu qui a permis aux Citizens d'ouvrir le score (9e), et cette pression a globalement beaucoup perturbé la défense madrilène, fébrile.



Le Real Madrid, cueilli à froid, a mis vingt minutes à se montrer. Ederson a dû s'employer devant Benzema (21e) et Hazard (22e), et le gardien de City n'a rien pu faire sur l'égalisation signée Karim Benzema, une nouvelle fois au rendez-vous, de la tête (28e, voir ci-dessous). Avec un De Bruyne toujours aussi créatif, City a manqué l'occasion de reprendre les devants avant la pause, par Cancelo (37e) et Foden (42e). Le gardien madrilène Thibaut Courtois a été mis à rude épreuve par Sterling (47e, 54e) et Jesus (66e) sans rompre. Il a finalement dû s'incliner une seconde fois sur une nouvelle boulette de Varane, qui a profité à Gabriel Jesus (68e). City a alors contrôlé la fin de match, pour justifier son statut de favori de la C1 chez les bookmakers.



Le fait : Varane, un double cauchemar

Impérial depuis la reprise du football après l'interruption due à la pandémie de Covid-19, Raphaël Varane a craqué au pire des moments, dans des proportions qu'on ne soupçonnaient pas chez un joueur de sa trempe, avec deux erreurs de minimes. Alors que Manchester City a imprimé dès l'entame un pressing coordonné et agressif sur toute la largeur du terrain, le champion du monde français a d'abord été trop facile dans sa surface sur une passe de Courtois. Il s'est fait piquer le ballon dans les pieds par Gabriel Jesus à gauche de la surface, et le Brésilien a eu tout le loisir de centrer de l'extérieur du pied pour permettre à Sterling d'ouvrir le score (9e). Plutôt bien revenu dans le match ensuite, Varane, décidément pas le même avec ou sans Ramos, a de nouveau disjoncté sur un ballon normalement anodin pour lui. Alors qu'il tentait de remettre la balle de la tête vers Courtois, sa passe a été interceptée par Jesus, encore lui, réaliste pour marquer (68e). Le regard dans le vide, Varane mettra du temps à digérer ce soir terrible.



