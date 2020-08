Manchester City va rencontrer Naples pour Kalidou Koulibaly

Autorisé à recruter, Manchester City veut injecter du sang neuf à sa charnière centrale. Les Skyblues ont déjà frappé fort en recrutant Nathan Aké. Mais, les Citizens ne comptent pas s'arrêter là ! En fin de saison, Pep Guardiola avait déclaré : « à la fin de la saison, nous parlerons des transferts. Nous avons des cibles incroyables pour lesquelles nous allons essayer de nous battre, afin de mieux jouer. C'est la chose la plus importante ». L'une d'entre elles se nomme Kalidou Koulibaly, rappelle le site français Footmercato.



Rendez-vous programmé entre Naples et Manchester City

Depuis un peu plus de deux semaines, Txiki Begiristain est revenu aux nouvelles concernant le défenseur de Naples. Depuis, les discussions sont allées un peu plus loin puisque le directeur sportif des Skyblues a indiqué à son représentant Fali Ramadani qu'il était prêt à proposer un salaire conséquent au joueur pour s'attacher ses services. Parallèlement, Manchester City est officiellement entré en contact avec Naples afin de connaitre les conditions de sortie de Koulibaly, indqiue la même source.



Les deux parties ont d'ailleurs prévu de se rencontrer la semaine prochaine. Une première offre pourrait d'ailleurs arriver d'ici là. De son côté, Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, ne retiendra pas son joueur, sous contrat jusqu'en juin 2023.



Koulibaly, de son côté, serait ravi d'atterrir en Angleterre, sa destination préférentielles. Mais où exactement ? À Manchester potentiellement, mais côté bleu clair ou côté rouge ? En effet, Manchester United est aussi intéressé par le roc sénégalais, qu'il imagine bien associer à Harry Maguire pour bâtir une défense de colosses. MU avait déjà tenté de le recruter l'été passé mais son offre avait été repoussée par Naples. La rivalité entre les deux clubs mancuniens va donc de nouveau s'exprimer sur le terrain du mercato, puisque MU a également de nouveau entamé des discussions pour ce transfert.



Saison après saison, l'international sénégalais s’est affirmé avec Naples comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat italien, et même de la scène européenne. Du haut de ses 29 ans, celui qui était arrivé de Genk en 2014 prend la forme d'une véritable muraille derrière ; un défenseur très complet tout aussi bon dans l’anticipation que dans les duels. Des qualités qui ne laissent pas insensible l'entraîneur espagnol de Manchester City.



Avec Foot Mercato