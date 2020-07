Manchester: Paul Pogba change d’avis sur son avenir

« Je pense que pour moi ça pourrait être le bon moment d'avoir un nouveau challenge ailleurs. Je pense à ça : avoir un nouveau challenge ailleurs. » Le 16 juin 2019, Paul Pogba officialisait ses envies de départ de Manchester United. Plus d'un an plus tard, non seulement il est toujours du côté d'Old Trafford, mais il pourrait bien prolonger l'aventure au-delà de son contrat actuel.



C'est ce qu'affirme le Daily Mail depuis hier soir. Le milieu de terrain français, de retour sur les terrains depuis le 19 juin après plus de six mois sans joueur, aurait changé d'avis et demandé à ouvrir des négociations avec son club pour une prolongation de contrat. Un total retournement de situation donc pour le joueur de 27 ans, qui sent peut-être que les choses tournent enfin dans le bon sens à Manchester United.

Ambition, Bruno Fernandes et coronavirus

Le club mancunien semble retrouver de l'appétit sous la houlette d'un Ole Gunnar Solskjaer plus impliqué que jamais, et surtout grâce à la nouvelle impulsion donnée par Bruno Fernandes, la recrue hivernale qui a apporté du tonus à l'entrejeu. Pogba et Bruno Fernandes s'entendent à merveille sur le pré depuis qu'ils peuvent collaborer et Solskjaer a trouvé la bonne formule pour faire cohabiter les deux hommes en plus de Rashford, Martial et Greenwood.



Interrogé sur un possible revirement de situation avec Pogba, l'entraîneur des Red Devils a laissé entendre que tout était possible. « Je ne peux pas commenter les discussions entre le club et les joueurs mais évidemment nous souhaitons conserver les meilleurs joueurs. Nous voulons construire une équipe pour l'avenir. (…) Je sais que depuis son retour de blessure, Paul va de mieux en mieux. Il se régale et il n'y a qu'à voir où ça nous mènera. » Manchester United peut encore croire à une qualification en Ligue des Champions (à 4 points du 4e Leicester), ce qui ajouterait un argument supplémentaire pour convaincre Pogba. Le coronavirus s'est lui chargé de grever les finances des clubs intéressés par le champion du monde 2018...



Foot Mercato