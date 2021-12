Manchester United: Anthony Martial vers un prêt au Séville FC

Anthony Martial devrait changer d'air cet hiver. Courtisé par de nombreux clubs européens, l'ex-Lyonnais devrait finir la saison au Séville FC. Le club andalou, qui joue le titre en Liga (deuxième à 5 points du Real) et qui a été reversé en Ligue Europa, a adressé une première offre de prêt aux dirigeants mancuniens, qui a été refusée. Mais les positions pourraient se rapprocher dans les prochains jours : l'international français est la priorité de Monchi, le directeur sportif espagnol, et le joueur est attiré par le projet sévillan. Le prêt ne devrait pas être assorti d'option d'achat pour l'attaquant international français (26 ans, 30 sélections), sous contrat à Manchester jusqu'en juin 2024



Martial souhaite quitter Manchester United, où il n'est apparu qu'à 10 reprises toutes compétitions confondues cette saison. C'est en tout cas ce qu'a confirmé son entraîneur Ralf Rangnick dimanche dernier, à l'issue d'une longue discussion avec le joueur.« Il m'a expliqué qu'il était à MU depuis sept ans et qu'il considérait qu'il était temps pour lui de tourner la page, d'aller voir ailleurs », a expliqué le technicien allemand.