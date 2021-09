Manchester United : Cristiano Ronaldo fait grimper le prix des places à Old Trafford

L’effet Cristiano Ronaldo. L’annonce du retour du Portugais à Manchester United a ravi les supporters mancuniens et certains essayent d’en profiter. En effet, The Times indique que, malgré le fait que tous les billets aient déjà été vendus, des places pour le match des Red Devils face à Newcastle le 11 septembre prochain sont actuellement disponibles sur des sites de revente pour la modique somme de 2 500 £ (environ 2 900 €).



Le club de son côté essaye de dissuader les fans d’acheter ces places : « nous déconseillons fortement aux supporters d'acheter des billets auprès de sources non autorisées. Ces billets ne sont souvent pas valables, ce qui laisse les fans sans le sou, déçus et dans l'impossibilité de voir le match », a déclaré un porte-parole, rapporte The Times. Il n’est d’ailleurs pas certain que Ronaldo puisse participer à cette rencontre. Il faudra pour cela qu’il obtienne son visa à temps.