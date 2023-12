Manchester United : Sir Jim Ratcliffe prépare 8 arrivées et 8 départs

INEOS a officialisé dimanche le rachat de 25% des parts de Manchester United. Sir Jim Ratcliffe a d’ailleurs déjà plusieurs idées pour le mercato mancunien.



Un cadeau de Nöel avant l’heure. INEOS a officialisé son investissement au sein de Manchester United. Après plusieurs mois de négociations et une forte concurrence venue du Qatar, Sir Jim Ratcliffe a réussi à intégrer le mythique club anglais.



Pour cela, il a déboursé environ 1,3 milliard de livres (1,5 milliard d’euros) selon la presse anglaise. La nouvelle a été annoncée par le biais d’un communiqué de presse publié sur le site officiel des Red Devils.

« Manchester United a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord en vertu duquel le président d’INEOS, Sir Jim Ratcliffe, acquerra 25 % des actions de classe B de Manchester United et jusqu’à 25 % des actions de classe A de Manchester United, et fournira 300 millions de dollars supplémentaires destinés à permettre de futurs investissements à Old Trafford.»



Puis, il a été indiqué ensuite : «dans le cadre de la transaction, INEOS a accepté la demande du conseil d’administration de se voir déléguer la responsabilité de la gestion des opérations footballistiques du club. Cela comprendra tous les aspects des opérations de football masculin et féminin et des académies, ainsi que deux sièges au conseil d’administration de Manchester United PLC et au conseil d’administration du Manchester United Football Club.»



Un nouveau départ pour l’écurie de Premier League, qui restera aux mains de la famille Glazer. Mais Sir Jim Ratcliffe aura son mot à dire, notamment en ce qui concerne le recrutement et le prochain mercato qui s’ouvrira dans une semaine.



D’ailleurs, la presse anglaise nous livre déjà plusieurs informations intéressantes ce 25 décembre.





Avec Footmercato