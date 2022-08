Manchester United: Ten Hag recadre sévèrement Cristiano Ronaldo

Le départ avant la fin du match de Cristiano Ronaldo, contre le Rayo Vallecano, n'a pas du tout été du goût de son entraîneur. Erik Ten Hag ne s'est pas privé de le faire savoir à l'occasion d'un entretien qu'il accordait à la télévision néerlandaise.



S’il a bien effectué son retour contre le Rayo Vallecano pour disputer la première mi-temps du match, l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo s’est surtout fait remarquer à la fin de la rencontre lorsque, avec d’autres joueurs, il a choisi de s’éclipser avant le coup de sifflet final. "Inacceptable", selon Erik Ten Hag, même quand on s’appelle Cristiano Ronaldo. "Je n'accepte certainement pas cela, a confirmé le coach de Manchester United à la télévision néerlandaise. Je pense que c'est inacceptable. Pour tout le monde. Nous sommes une équipe et vous devez rester jusqu'à la fin."



CR7 aurait réclamé un bon de sortie

Depuis plusieurs semaines, le club de Manchester United doit composer avec les états d’âme de sa star portugaise. Alors que des rumeurs de départ circulent depuis plusieurs semaines, Ronaldo n'a pas pris part à la tournée estivale de son équipe. Erik Ten Hag a cependant affirmé que Ronaldo, sous contrat jusqu'en 2023, n'est "pas à vendre".



Et pourtant, en dépit du message de fermeté affichée par la direction du club, celui qui avait passé six saisons sous le maillot de Reds, avant de rejoindre le Real Madrid puis la Juventus, pourrait bien quitter Manchester United, un an après y être revenu. Le très sérieux Times révélait le mois dernier que l'international portugais de 37 ans avait réclamé un bon de sortie cet été.



Proposé au PSG par son entourage selon différents médias, Cristiano Ronaldo voit la fin de sa carrière arriver et ne conçoit pas la possibilité de vivre une saison sans Ligue des champions.



Sixième du dernier championnat de Premier League, Manchester United ne la disputera pas. Cette perspective peu alléchante, ajoutée aux difficultés rencontrées par cette équipe dans le jeu la saison dernière, ne suscite pas chez la star un énorme enthousiasme à l'idée de rester à Manchester. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a un gouffre.