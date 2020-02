Manchester United face à la folie du #Coronavirus

Plus de 1300 morts. Depuis quelques semaines, le Coronavirus fait des ravages en Chine et vient chambouler le monde du sport. Alors qu’on apprenait par le Daily Mail récemment que les clubs anglais étaient réticents à se rendre sur le sol chinois pour leur présaison, le média britannique annonce que Manchester United vient de chambouler son stage actuel à Marbella, en raison du virus. Les Red Devils ont décidé de changer d’hôtel après avoir appris que le club chinois du Dalian Yifang, entraîné par Rafael Benitez, avait séjourné dans leur établissement la semaine passée.



Cette nouvelle intervient alors que le néo-mancunien, Odion Ighalo, a été interdit par le club de participer au stage en Espagne. L’attaquant est prêté par le Shanghai Shenhua jusqu’à la fin de la saison et les dirigeants mancuniens ne voulaient pas prendre le moindre risque. Pour les mêmes raisons, le joueur de 30 ans ne peut même pas se rendre à Carrington, le centre d’entraînement des Mancuniens. Le Daily Mail révèle qu’il s’entraîné de son côté avec un coach personnel en attendant de rejoindre l’équipe première vendredi. La préparation du nouveau joueur d’Ole Gunnar Solskjaer n’est pas optimale alors que les Red Devils se déplacent à Stamford Bridge lundi pour y défier Chelsea.



