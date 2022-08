Manchester United : la grosse colère d'Erik ten Hag après l'humiliation à Brentford

Et la performance du jour a particulièrement agacé Erik ten Hag, qui a déjà livré sa première colère de la saison. «C'est difficile pour moi et c'est une surprise. L'équipe doit prendre ses responsabilités et je suis désolé pour les fans, nous les avons déçus. J'ai demandé aux joueurs de jouer avec conviction et de prendre des responsabilités, ils ne l'ont pas fait. Le manager est le principal responsable et je l'assume, mais je dois leur donner de la confiance et ils doivent aussi l'obtenir par eux-mêmes», a-t-il d'abord expliqué à la BBC.

Ten Hag demande encore des recrues

Avant de reconnaitre un manque de concentration de la part de ses acteurs. «Les erreurs font partie du football, il faut continuer mais il faut surtout agir. Les trois changements effectués à la mi-temps avaient pour but d'apporter des nouveaux éléments. J'aurais pu changer les huit autres aussi. C'était nul, pauvre (dans le jeu). Nous avons besoin de normes plus élevées que ça, c'est clair (...) Au final, nous devons être à la hauteur et nous ne l'avons pas été».

Enfin, le manager néerlandais a avoué que Manchester United avait besoin de nouveaux joueurs pour être à la hauteur au cours de la saison. «La façon dont il a joué aujourd'hui était naïve. Nous devons être plus directs en jouant (...) Nous avons besoin de nouveaux joueurs et de joueurs de qualité. Nous allons essayer de les convaincre de nous rejoindre», a-t-il avoué. Cependant, le mercato, qui fermera ses portes début septembre, est pour l'instant au point mort côté mancunien. De plus, le prochain adverse de MU sera Liverpool.

Une humiliation. Voilà comment définir la claque reçue par Manchester United cette après-midi, au Brentford Community Stadium (4-0). Décevants dans le jeu et avec de nombreuses erreurs individuelles de la défense et du gardien David De Gea, qui a assumé «avoir coûté trois points à mon équipe aujourd'hui et j'ai fait une mauvaise performance. C'était une journée horrible», au micro de Sky Sports, les Red Devils ont montré un piètre visage, malgré la présence de Cristiano Ronaldo.