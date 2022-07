Manchester United : réunion au sommet pour l'avenir de Cristiano Ronaldo

Seulement voilà, Manchester United est censé reprendre la saison de Premier League le 7 août prochain contre Brighton et l'avenir de CR7 interroge toujours. De son côté, Erik ten Hag assure que «Cristiano Ronaldo n'est pas à vendre. J'ai discuté avec lui et j'ai hâte de travailler avec lui. Je suis bien informé, il a également une option d'une année supplémentaire. Oui, il pourrait même rester au-delà de la saison prochaine», comme il l'a rappelé pendant la pré-saison.

Retournement de situation pour CR7 ?

En effet, la position de Manchester United est claire : Ronaldo n'est pas à vendre et il sera un élément important pour la saison 2022-23. En ce sens, The Athletic informe que l'international portugais est de retour en Angleterre pour discuter avec Manchester United de son avenir. Il devrait s'entretenir prochainement avec Ten Hag et ce retour serait un signal positif pour le club d'Old Trafford. Le média américain assure qu'il est de plus en plus probable que Ronaldo reste finalement à Manchester United.

Mais pour le moment, rien n'est assuré et rien n'indique s'il s'entraînera avec United mardi pour les derniers préparatifs de pré-saison. Sollicité par Chelsea, le Bayern Munich et plus récemment l'Atlético de Madrid, qui était prête à se séparer d'Antoine Griezmann pour le faire venir, CR7 pourrait donc finalement envisager de continuer sa carrière chez les Red Devils. Les prochains jours pourraient donc être décisifs, mais la tendance semble maintenant s'inverser et Ronaldo pourrait bien rester

La situation de Cristiano Ronaldo commence à inquiéter Manchester United. Après une première saison compliquée, les Red Devils n'ont pas réussi à accrocher une place en Ligue des Champions et cela n'arrange vraiment pas le quintuple Ballon d'Or. Depuis plusieurs semaines, la question autour de son avenir pose question alors que l'attaquant mancunien n'a pas encore travaillé avec le nouveau manager Erik ten Hag. En effet, Ronaldo a raté la tournée de pré-saison de Man United, en Thaïlande et en Australie, pour des raisons familiales.