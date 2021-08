Manchester United travaillerait sur un retour de Ronaldo

CR7 de retour chez les Red Devils ?

Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le marché des transferts, rapporte sur son profil Twitter que Manchester United s'est joint à l'enchère qui ne comprenait que Manchester City pour Cristiano Ronaldo. L'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, a déjà confirmé le départ du Portugais.





Manchester United est entré dans la course pour Cristiano Ronaldo. L'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, a confirmé lors de sa dernière conférence de presse que le joueur quittait son équipe et, selon Fabrizio Romano, Manchester City ne serait pas le seul enchérisseur. Old Trafford, le théâtre de ses premières années de gloire, est impatient de le voir revenir.



Le journaliste précité indique que Jorge Mendes, agent du "bianconero", est en pourparlers avec les "sky blues" et les "red devils" en même temps. La priorité de la "Vecchia Signora" est qu'il ne part pas gratuitement, donc la clé résidera dans l'offre qui les satisfait le plus, qu'elle soit monétaire ou qu'elle implique un troc.



Cette situation est curieuse car les réseaux sociaux avaient récemment accueilli une avalanche de critiques et de débats sur la question de savoir si le Portugais avait raison de s'installer si près de l'Etihad Stadium. Son ancien coéquipier et désormais manager de United, Ole Gunnar Solskjaer s'est même risqué à le réprimander lors de sa dernière apparition publique.



Si Cristiano Ronaldo devait opter pour Manchester United plutôt que pour City, cela changerait radicalement ces sentiments dont les fans sont témoins. Il est bon de rappeler, bien que ce soit une connaissance presque obligatoire pour les amateurs de football, que CR7 a vécu à Old Trafford les saisons au cours desquelles il est passé de promesse à star mondiale.