Mané ferme la porte au Real Madrid

Le Sénégalais s'était déjà prononcé en juillet dernier sur ces chants de sirène. Pour lui, cela n'était que des rumeurs.

Quelques mois plus tard, il ne semble pas avoir changé de son de cloche. Interviewé par le magazine britannique 'World Soccer', il a de nouveau "zappé" le Real Madrid : "Je suis très heureux ici et je crois que le club est aussi satisfait de mon travail".

"Tout ce que je peux dire c'est que ma seule préoccupation, c'est Liverpool. Nous voulons écrire nos noms à côté des légendes dans l'histoire de ce club. Espérons que ce soit le début de quelque chose de grand".

De plus, Mané a évoqué sa récente prolongation de contrat : "Les spéculations font partie du football. Salah, Firmino... Tous ont prolongé et me demandaient quand est-ce que j'allais signer. Je leur ai dit : 'ne vous en faites pas les gars, je vais prolonger'. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai prolongé. Donc maintenant ils sont contents".

La saison passée, Mané a surpris toute l'Europe aux côtés de Firmino et de Salah. Les 'reds' ont formé un trio létal. Le Sénégalais a fini la saison avec 20 buts et neuf passes décisives en 44 matchs.

Cette saison, il continue d'être décisif. Il a déjà inscrit dix buts en 28 matchs, il n'est donc pas étonnant que le joueur de 26 ans soit surveillé de près par les grands clubs européens.