Mané manquera le Community Shield contre Manchester City

Sadio Mané manquera le match Community Shieldcontre Manchester City. Une information délivrée par Jürgen Klopp qui a confirmé son retour de vacances le 5 août prochain.



La star des Reds a connu un été chargé et a terminé sa saison en club avec Liverpool le 1er juin en battant Tottenham en Ligue des champions. Il a ensuite rejoint le Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations, où il a guidé son pays vers la finale du tournoi, s'inclinant 1-0 face à l'Algérie.



Liverpool, quant à lui, a bien entamé ses préparatifs de pré-saison et se trouve actuellement aux États-Unis. Les Reds ont perdu contre Séville dans la nuit de dimanche à lundi en match amical.



Mané n'est pas le seul joueur qui sera absent, puisque Roberto Firmino et Alisson Becker, tous deux présent lors de la victoire en Copa America, et Mohamed Salah, vedette de la sélection égyptienne lors de la CAN, sont toujours en vacances.



Cependant, le dernier tournoi de la saison de Mané a pris fin vendredi, le manager de Liverpool, Klopp, a confirmé que le Sénégalais serait de retour le premier lundi du mois d'août. Cela signifie qu'il manquera le Community Shield contre City la veille et disposera de moins d'une semaine pour se préparer au match d'ouverture de la Premier League contre Norwich City.





Avec besoccer