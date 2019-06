Manifestation contre les pannes d'Internet en Ethiopie

Les Ethiopiens sont en colère contre les pannes du service SMS et Internet enregistrées ces derniers temps.



L'entreprise publique Ethio Telecom, le seul fournisseur de télécommunications du pays, a refusé de commenter ces coupures.



Le service de messagerie s'est arrêté depuis jeudi sans aucune explication officielle.



Selon des témoins, les pannes d'Internet, ont commencé mardi dernier et continuent de toucher de nombreuses régions du pays. Ces coupures coïncident d'avec les examens de fin d'année.



Kalkidan Yibeltal de la BBC à Addis Abeba signale que certaines personnes pensent que ces désagréments visent à empêcher les étudiants de tricher.



Une pratique très répandue dans le pays selon certaines personnes. En 2016 et 2017, l'Internet a été coupé pour freiner les fuites de copies d'examen en milieu scolaire.



L'application de messagerie Telegram, qui est populaire parmi les jeunes Ethiopiens, reste également inaccessible.