Manifestation en soutien à Farba Ngom à Agnam : trois des prévenus libérés au bénéfice du doute ce jeudi

Le tribunal de grande instance de Matam (nord-est) a relaxé, jeudi, au bénéfice du doute trois jeunes de la commune d’Agnam accusés de trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée.



Les prévenus ont comparu en présence de plusieurs leurs proches. Leur libération intervient une semaine après la relaxe de trois mineurs arrêtés dans cette affaire. Lors de leur première comparution, jeudi dernier, rapporte l'Aps, le procureur avait requis un an de prison à leur encontre.



Pour rappel, il y a quelques jours, ils avaient participé à une manifestation pour protester contre la levée de l’immunité parlementaire du député-maire d’Agnam, Farba Ngom. Ils avaient aussi brûlé des pneus et barré la route nationale n°2.