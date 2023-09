Manifestation en vue, F24 veut investir la rue vendredi pour "libérer les détenus politiques"

La plateforme de lutte des Forces vives de la Nation F24 a décidé de reprendre les manifestations politiques.



Dans un communiqué, le coordonnateur de la plateforme Mouhamadou Mbodji appelle à un "vaste rassemblement à la place de la Nation pour vendredi 8 septembre 2023."



Ce regroupement de partis politiques, d’organisations de la Société civile et de citoyens d’horizons divers compte réclamer "la libération de tous les détenus politiques et l’organisation d’une élection libre, transparente et inclusive, avec la participation de tous".





A rappeler que plusieurs manifestations du F24, pour ne pas dire la quasi-totalité, ont été interdites par le Préfet du département de Dakar, ces derniers mois, pour des risques de troubles à l’ordre public.