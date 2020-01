Manifestation pour la libération de Guy et Cie: les 9 jeunes arrêtés sont toujours au commissariat

Les neuf (9) membres des organisations citoyennes, Nittu Deugg, Gilets rouges et Sénégal Notre Priorité arrêtés devant la prison de Camp pénal, sise à Liberté 6, lors de leur manifestation pour la libération de l’activiste Guy Marius Saggna et Cie, sont toujours dans les locaux du commissariat central de Dakar. C'est ce qu'a déclaré leur avocat, Me Khouraïchi Bâ, qui dit toutefois, ignorer les motifs juridiques de leur interpellation.



« Je ne saurais confirmer qu’ils sont en garde à vue parce que tout simplement ils sont gardés, privés de leur liberté. Je ne sais pas si c’est le régime juridique de la garde à vue qu’on ne leur a pas signifié à ma connaissance. En tout état de cause, les autorités policières viennent de m’appeler pour me confirmer ce que je sais déjà, qu’ils sont toujours dans leurs locaux et qu’elles étaient dans l’attende des instructions des autorités judiciaires pour savoir quoi faire », a-t-il avancé sur la Rfm.



Ces manifestants, au nombre de 9, ont été interpellés mardi 31 décembre 2019 au cours d'un rassemblement devant la prison du Camp pénal pour exiger la libération du membre de Frapp France Dégage, Guy Marius Sagna, arrêté devant les grilles du palais de la République.