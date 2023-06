Manifestations annoncées de l'opposition le 25 juin: le ministre du Commerce appelle Yewwi Askan Wi à prendre en compte les commerçants et la Tabaski

Le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana face à la presse mardi avec son homologue du Développement communautaire, de la Solidarité et de l’Equité sociale et territoriale Samba Ndiobène Ka a profité de l’occasion pour évoquer les manifestations annoncées par l’opposition à quelques jours de la fête de la Tabaski.



Le ministre a invité les acteurs politiques à plus de responsabilité. Il a estimé que même si le jeu politique est fait de liberté d’expression et de dialogue il importe également de mesurer le sens de la responsabilité. Ainsi le porte-parole du gouvernement invite à peser le pour et le contre sur la situation économique et sociale.



« Dans ce contexte, il faut mesurer la situation des personnes éplorées, des familles qui ont eu des victimes. En plus, les commerçants ont besoin d'écouler leurs marchandises et la Tabaski est une bonne occasion pour eux pour faire des chiffres d’affaires », rappelle-t-il dans des propos rapportés par le journal Les Echos.



Pour rappel, la coalition Yewwi Askan Wi a prévu le 25 juin 2023 de se rendre au domicile de Ousmane Sonko pour le libérer de ce qu’ils qualifient de séquestration en levant les barrières installées devant son domicile depuis le 28 mai ernier.