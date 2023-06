Manifestations meurtrières: Aïssata Tall Sall rassure les ambassadeurs

Au lendemain des événements violents provoquant la décision de la diplomatie sénégalaise de fermer ses consulats dans les différents pays étrangers, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a réuni les membres du corps diplomatique pour échanger sur le sujet. Le but c'est d'avoir un échange franc, afin de les rassurer.



« Nous avons pensé qu'il était utile cet après midi que nous rencontrions la communauté international, présente au Sénégal. Si nous avons décidé de le faire, c'est parce que les circonstances sont graves. Vous vivez avec nous au Sénégal, nous vous remercions et nous ne cessons de vous remercier de l'amitié que vos peuples entretiennent avec l'État et le peuple sénégalais, a-t-elle expliqué.



Selon la cheffe de la diplomatie sénégalaise, cette tradition de convier les institutions étrangères est motivée parce que le Sénégal est un pays de transparence, d’ouverture et de vérité. C’est, pour Me Aïssata Tall Sall, un exercice habituel pour le Sénégal, pour dire sa part de vérité sur notamment, les événements sur les 1er et 2 juin 2023.



D’ailleurs, la ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur annonce qu’il y a un livre pour se faire une religion de ce qui s’est passé les jeudi et vendredi dernier concernant les manifestations. « Je vous donne les assurances que le gouvernement a rétabli l’ordre et continue à veiller sur les institutions internationales implantées dans le pays».



Jean Koé Ntonga, Ambassadeur Cameroun, a parlé au nom de ambassadeurs. Il a exprimé leurs craintes, espérant que le dialogue initié par le président Macky Sall apportera des solutions. «Le corps diplomate a constaté avec préoccupation la dégradation de la vie sociopolitique sénégalaise qui a atteint son paroxysme ces deux derniers jours et menacer des rouages de la vie sociale, du développement économique ainsi que la sécurité et la stabilité du pays. Le corps diplomatique demeure convaincu que ce dialogue incisif débouchera sur des décisions consensuelles ».



La ministre a tenu a les rassurer. « Je voulais vous donner les assurances que le gouvernement a rétabli l'ordre. Des procédures judiciaires ont déjà été ouvertes pour engager la responsabilité de tous ceux-là qui ont été les auteurs de ces graves événements qui se sont produits », a dit Me Aïssata Tall Sall.