Mankeur Ndiaye explique pourquoi les cimenteries doivent payer des taxes

Le président du Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Cn-ITIE) du Sénégal, soutient le choix du président de la République, Macky Sall, de supprimer les exonérations fiscales des cimenteries. Selon Mankeur Ndiaye, ces entreprises «doivent payer ses taxes parce qu’elles sont en pleine phase d’exploitation».



«Le président de la République ne remet pas en cause (les cimenteries établies au Sénégal). Les exonérations peuvent se comprendre quand on est dans une phase d’exploration. Par exemple, pour les compagnies minières, pétrolières ou gazières qui font de l’exploration qui est un risque de perdre beaucoup d’argent » a déclaré Mankeur Ndiaye suite à l’annonce du chef de l’Etat de la suppression des exonérations fiscales pour toutes les cimenteries lors de la fermeture de la rencontre du Groupe consultatif au siège de la Banque mondiale à Paris.



Poursuivant, le président du Cn-ITIE d’expliquer : « Cette phase constitue pour les entreprises de creuser pour voir est-ce qu’elles vont trouver du pétrole et du gaz». Pis, «vous mettez des milliards et au bout du compte vous vous rendez compte qu’il n’y a ni pétrole ni gaz, donc c’est de l’argent perdu. Quand on est dans une phase d’exploration, il est tout à fait compréhensible qu’on puise être exempté de taxes », a-t-il souligné sur la Rfm.



Toutefois, l’ancien ministre des Affaires étrangères a souligné que: « quand on est en phase d’exploitation, là on doit commencer à payer des taxes».

Il rappelle que dans le rapport 2017 de l’ITIE, rendu public il y a quelques semaines, «on a fait cas à des taxes importantes versées par les industries de cimenteries, principalement deux ou trois. Plus de 10 milliards, dus au fait qu’il y a une taxe sur le ciment qui a été votée et inclue dans la loi de finance 2017 et qui a permis d’engranger autant de recettes».