Mansour Faye alerte « Si la hause des cas continue, c’est l’économie qui va s’arrêter »

La courbe de l’évolution du coronavirus prend une proportion inquiétante, 120 nouvelles contaminations annoncées ce mercredi 16 décembre 2020, par les services du ministère de la Santé. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, est monté au créneau mardi, pour sensibiliser les populations.



Très en verve, Mansour Faye a informé que la maladie s’est définitivement installée. Et « Si la recrudescence continue, c’est l’économie du pays va s’arrêter et ce sera la catastrophe », a-t-il prévenu.



M. Faye de poursuivre : « Le Président de la République Macky Sall, l’a rappelé, ce sera très difficile de supporter économiquement une deuxième vague. Donc, c’est à nous de prendre des mesures appropriées. Nous devons gérer en toute responsabilité. Nous avons la volonté de la possibilité, nous devons y atteler ».



Il a invité à respecter les mesures barrières : le port obligatoire de masque dans tous les espaces publics , les lieux de travail publics et privés, les transports et les commerces, la distanciation physique, ect.