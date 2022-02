Mansour Faye installé dans ses fonctions de maire de Saint-Louis

Mansour Faye a entamé son mandat lundi, le second à la tête de la municipalité de Saint-Louis. Il a vivement remercié les populations de la cité tricentenaire qui lui ont réitéré leur confiance. "Je considère qu'il n'y a plus grande consécration que celle que mes concitoyens m'ont accordée. Il y a une émotion intense qui m'habite actuellement."



Mansour Faye a décliné ses ambitions pour Saint-Louis "Il s'agira pour nous de d'instaurer une nouvelle administration, de renforcer la protection côtière de notre ville, d'améliorer le cadre et la qualité de vie des populations, de construire des infrastructures, de réhabilité notre patrimoine administratif, scolaire, sportif, culturel et commercial, d'inscrire une dynamique de solidarité avec nos concitoyens vulnérables", a souligné le maire de Saint-Louis qui a promis de consentir d'énormes efforts pour l'emploi des jeunes et autres.