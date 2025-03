Mansour Faye interdit de se rendre à Djeddah

Alors qu’il se rendait à la Mecque pour effectuer le « petit pèlerinage », l’ancien ministre des transports et frère de l’ex Première Dame, Mansour Faye a été interdit ce lundi d’embarquer sur un vol d’Air France à destination de Djeddah, via Paris. "L'interdiction", informe -t-il sur un post sur sa page Facebook, "vient de l’autorité suprême".



« Je voudrais informer l’opinion nationale et internationale, que j’ai été injustement interdit d’embarquer dans le vol d’Air France, ce jour lundi 10 mars 2025, à destination de Djeddah via Paris, pour aller faire le "petit pèlerinage" à la Mecque.

A ma question sur le refus de ma sortie du territoire, l’agent de police me répondit : « c’est sur instruction de l’Autorité supérieure », sic! "J’informe encore, qu’à ma connaissance, je ne fais l’objet d’aucune procédure, ni d’aucune enquête, encore moins d'une quelconque accusation, en quoi et sur quoi, que ce soit!!. Alors si c’est pour des questions politiques, cette Autorité va continuer à souffrir!!! Qu’elle sache que je suis et reste debout, droit dans mes bottes!!", a-t-il conclu.