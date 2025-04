Mansour Faye sur la décision de la Cour suprême : « Personne ne pourra m’empêcher de voyager »

Mansour Faye, maire de Saint-Louis, a profité de la prière de l’Aïd-el-Fitr pour interpeller le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, l’exhortant à assumer pleinement les responsabilités que lui confère la Constitution.





« Il est important, en des moments difficiles, de se revêtir encore de son manteau de croyant et de se dire que tout ce qui peut arriver vient de Dieu. Nous prions pour que le Sénégal puisse être sur le droit chemin, et j’en profite pour lancer une invitation à M. le président de la République : qu’il joue pleinement et assume pleinement sa mission, comme le lui consacre la Constitution », a-t-il déclaré sur la RFM.



L’ancien ministre est également revenu sur la décision de la Cour suprême, qui a ordonné aux autorités administratives de lui permettre de voyager librement.



« La Constitution garantit nos libertés et notre sécurité. En tant que citoyen, j’ai des devoirs, mais aussi des droits, dont celui de voyager librement. Après avoir été empêché de quitter le territoire, j’ai saisi la justice, qui m’a donné raison », a dit Mansour Faye.



Et de marteler : « Lorsque je déciderai de voyager, je le ferai. Personne ne pourra me l’interdire ».