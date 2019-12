Marche contre la hausse de l'électricité: des étudiants exigent la libération de leurs camarades

Ils ont été nombreux à prendre part à la manifestation ce vendredi contre la hausse du prix de l'électricité. Des étudiants, munis de pancartes, ont exigé la libération de leurs camarades, en prison depuis plus d'une semaine.



"Nous exigeons la libération de nos camarades. Nous exigeons la libération de notre professeur, le Dr Babacar Diop. Car, leur place ne se trouve pas en prison", ont-ils écrit sur des dizaines de pancartes soulevées dans la foule.



"Nos camarades sont dans de mauvaises conditions. Et leur place se trouve dans les amphithéâtres", lance le représentant des étudiants à sa prise de parole à la fin de la manifestation au rond-point Rts.



Environ 4 étudiants en compagnie de l'activiste Guy Marius Sagna et du Dr Babacar Diop ont manifesté le vendredi 29 novembre dernier devant les grilles du palais, pour dire non à la hausse du prix de l'électricité. Ils ont été placés sous mandat de dépôt le mercredi 4 décembre. Après 6 jours de grève de la fin, puis arrêtés à la demande de défenseurs de droit de l'Homme, ils attendent toujours leur jugement.