Marche contre la hausse du prix de l'électricité: Guy Marius Sagna et Cie un pas de Rebeuss

Ils ont bénéficié d'un retour parquet. Guy Marius Sagna et Cie arrêtés, vendredi dernier, lors d'une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité, seront édifiés sur leur sort ce mardi. Les mis en cause feront face au Procureur, qui va certainement requérir le mandat de dépôt.



Sauf revirement de situation, Serigne Bassirou Gueye va les envoyer devant le juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire, pour les chefs accusations tels que actes de nature à compromettre la sécurité publique, à occasionner des troubles à l'ordre publique, grave et à jeter le discrédit sur les institutions publiques et leur fonctionnement.