Marche des pro-Khalifa Sall ce vendredi

Les souteneurs du maire de Dakar qui séjourne à la Maison d’arrêt et de correctionnelle (Mac) de Rebeuss depuis plus d’un (1) an, ne comptent pas lâcher prise. Ils annoncent une autre marche demain vendredi pour la libération de leur mentor et de Barthélémy Dias.