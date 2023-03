Marche nationale de Pastef ce mercredi : des scènes de liesse à Touba, Guédiawaye, Pikine et Ziguinchor

Les militants, partisans et sympathisants des localités de Guédiawaye, Pikine, Touba et Ziguinchor, ont répondu massivement à la marche organisée par le parti Pastef ce mercredi. Les manifestants scandent : "Nous disons non, nous disons non au président assassin , il est temps de nous respecter ". Sur les pancartes, l'on peut lire : "Sonko président".