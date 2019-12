Marche réussie de "NOO LANK": Moustpaha Diakhaté adresse une note salée à Macky Sall

Sa relation avec le président de la République Maclay Sall et camarade de parti devient de plus en plus dégradant. En effet, depuis son limogeage de son poste de ministre Conseiller, Moustapha Diakhaté n'a plus le privilège de donner directement conseil au chef de l'Etat.



Déterminé à se faire entendre, Moustapha Diakhaté se sert de sa page Facebook, pour parler des actualités. Et comme d'habitude, après chaque remous de l'actu, il n'a pas dérogé à la règle. Il a adressé un message au chef de l'Etat, ce samedi 14 décembre 2019, intitulé " Hausse du prix de l’électricité et arrestation de Guy Marius Sagna et ses codétenus : C’est non. Et non c’est non." Une note qui survient au lendemain, de la marche pacifique, tenue, vendredi 13 décembre 2019 à la place de la Nation, par les forces politiques et citoyennes de la coalition NOO LANK. Son message in-extenso au Président Macky Sall