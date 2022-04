Maroc: les proches d’Omar Radi dénoncent un «durcissement» de ses conditions de détention

« Nous pensons que c’est une vengeance de la part de l’administration pénitentiaire qui constitue, en fait, le bras armé prolongeant la vengeance des autorités marocaines contre Omar Radi. Omar Radi, c’est un jeune journaliste d’investigation qui a toujours dit et écrit ce qu’il pense et on lui a donc reproché cet état de fait. C’est quelqu’un qui ne courbe pas l’échine, qu’il dit la vérité. Donc, on essaie de le faire taire avec toute cette force qu’on dénonce. »