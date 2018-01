Massacre de Las Vegas : le FBI enquête sur un deuxième suspect

La police fédérale américaine (FBI) a ouvert une enquête sur une deuxième personne qui pourrait avoir été impliquée dans le massacre de Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière de l’histoire américaine récente, qui a fait 58 morts et des centaines de blessés.



« Le FBI a ouvert un dossier contre une personne d’intérêt au niveau fédéral », a déclaré vendredi le shérif de Las Vegas, Joe Lombardo, précisant qu’il ne s’agissait pas de Marilou Danley, la compagne du meurtrier Stephen Paddock.



Inconnu des services de police



Le 1er octobre, ce sexagénaire inconnu des services de police avait arrosé de balles le public d’un concert à Las Vegas pendant le festival de musique country Route 91 Harvest, tuant 58 personnes et en blessant près de 500. Il s’était retranché dans une chambre au 32e étage de l’hôtel Mandalay Bay Resort and Casino, où il avait installé un arsenal et d’où il avait tiré.



A l’arrivée de la police, l’homme avait vraisemblablement retourné une arme contre lui. Il avait été retrouvé décédé au côté de 16 armes à feu et 200 chargeurs, qu’il avait transportés dans une dizaine de valises. Curieusement, alors que Stephen Paddock ne présentait a priori pas de lien avec une quelconque organisation terroriste, Daech avait revendiqué l’attaque dans un communiqué.