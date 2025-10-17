Massacre de Thiaroye : des chercheurs pointent une « entreprise de dissimulation et de manipulation »

Le Comité de commémoration du massacre des Tirailleurs sénégalais a tenu, ce vendredi 17 octobre 2025, une conférence de presse au Building administratif Président Mamadou Dia. Les chercheurs y ont dénoncé ce qu’ils qualifient « d’entreprise délibérée de dissimulation et de manipulation » autour du massacre de Thiaroye.





« Autour de Thiaroye, il y a eu une entreprise délibérée. Une entreprise française de la dissimulation, de la manipulation de l’information et surtout du refus de même raconter l’histoire », a déclaré le professeur Mamadou Diouf, président du Comité de commémoration du 80e anniversaire du Massacre de Thiaroye.





Selon lui, une immense archive demeure inexploitée : le cimetière de Thiaroye. « Personne n’a jamais essayé de faire des fouilles et l’archéologie de ce cimetière pour savoir qui est enterré là ? Comment ceux qui sont enterrés ont été tués ? », a-t-il regretté.



Le professeur Mamadou Fall, président de la Commission de traitement et d’exploitation, a pour sa part, souligné que les travaux d’archives menés par la commission ont permis d’éclairer certains aspects du drame. « Nous pensons qu’il pourrait y avoir plus de 70 morts. On est passé de 35 à 70, mais la recherche archéologique pourrait nous permettre d’aller au-delà de ces chiffres », a-t-il indiqué.



Les chercheurs appellent ainsi à dépasser les simples données quantitatives pour rétablir une vérité historique africaine. « Il faut déconstruire le récit métropolitain et ouvrir un espace pour un récit africain, écrit par nous-mêmes. Car trop longtemps, notre histoire a été racontée par d’autres », a dit le Pr Mamadou Diouf.

