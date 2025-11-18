Match Sénégal–Brésil : plus de 540 millions de FCFA perdus par les parieurs sénégalais

La défaite des Lions face au Brésil (2-0) a entraîné des pertes estimées à plus de 540 millions de FCFA au Sénégal. D’après Les Échos, portée par la popularité du football et l’essor des plateformes de paris en ligne, une large partie des jeunes parieurs avait misé sur une victoire ou au moins un nul de l’équipe nationale.
Aucun bilan officiel n’a pour l’instant été publié par les sociétés de paris sportifs, mais les réactions sur les réseaux sociaux témoignent d’une forte déception au sein de la communauté des parieurs.
Cette contre-performance met fin à une série d’invincibilité de 26 matchs pour l’équipe nationale du Sénégal.
