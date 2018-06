Match-Sénégal vs Colombie : Roger Milla donne favori la Colombie

Le Camerounais, a marqué l’histoire de la Coupe du monde de football de son empreinte. La légende du football camerounais, Roger Milla, s’est prononcé sur la rencontre de ce jeudi entre le Sénégal et la Colombie. ,Une rencontre capitale pour les « Cafétéros » et les « Lions » du Sénégal. Car un nul qualifierait le Sénégal aux huitièmes de finale alors que la Colombie est obligée de gagner pour passer au second tour. Un match compliqué pour les deux formations mais Roger Milla lui, estime que la Colombie est au-dessus du Sénégal. Mais, il rappelle que cela ne veut rien dire car en 1990, la Colombie était meilleure que le Cameroun. Malgré tout, le Cameroun l'avait battue.



« Je dirai qu’elle (La Colombie) est supérieure à l’équipe du Sénégal. Mais c’est au Sénégal de prouver le contraire. En 90 au Mondial italien, la Colombie était supérieure au Cameroun. Mais nous avons déjoué tous les pronostics. C’est au Sénégal de faire la même chose. Ce n’est pas parce que la Colombie a perdu son premier match que c’est une équipe à la rue. Elle reste une grande équipe. Il faudra être concentré jusqu’au bout », a déclaré Milla dans les colonnes de L’Observateur.