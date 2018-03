Match amical : Messi forfait pour le match face à l'Espagne

Déjà absent vendredi dernier lors du succès 2-0 de l'Argentine face à l'Italie à Manchester, Lionel Messi ne jouera pas une nouvelle fois ce mardi contre l'Espagne d'après les informations de 'TyC Sports' ainsi que celles de 'Goal'. Préservé face à la 'Nazionale', le capitaine de l'Albiceleste voulait jouer face à la 'Roja' et quelques-uns de ses coéquipiers du FC Barcelone.



Son pépin physique à l'adducteur droit l'empêche dêtre à 100% et avec les échéances qui arrivent pour le club catalan, le choix le plus judicieux semble bien de ne pas le faire débuter ou rentrer en cours de match pour Jorge Sampaoli, avec ce lourd calendrier à venir.

Convoqué pour ces matches amicaux du mois de mars, l'habituel capitaine de l'Albiceleste sera finalement resté en tribunes, comme Sergio Aguero, lui aussi touché physiquement. Il devrait néanmoins être prêt dans moins de trois mois pour le début du Mondial, alors que l'Argentine est tombée dans le même groupe que l'Islande, le Nigeria et la Croatie.

Messi avait été le héros de la qualification de l'Argentine en éliminatoires de la zone AmSud grâce à son triplé inscrit contre l'Équateur alors que sa sélection était en grand danger après une campagne assez moyenne dans l'ensemble.

Source : Besoccer