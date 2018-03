Match amical U23 : Le Maroc neutralise le Sénégal à Dakar

« Lions » U23 de l’atlas du Maroc et «Lions » U23 de la téranga du Sénégal se sont affrontés ce lundi au stade Léopold Sédar Senghor dans un match amical qui s’est soldé par un nul (1-1).

Les marocains ont dominé les sénégalais durant la première période et ont ouvert logiquement le score quelques minutes avant la mi-temps.

Les joueurs du coach Joseph Koto ont réussi à égaliser vers la fin de la seconde période et évité ainsi une contre performance à domicile devant le Maroc.

Pour rappel, les deux équipes avaient joué le vendredi passé un premier match. Rencontre que les « Lionceaux » avaient remporté sur la marque (1-0).