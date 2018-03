Match amical contre la Bosnie-Herzégovine : Découvrez le onze probable de PressAfrik

Contrairement, au match du vendredi passé au Maroc face à l’Ouzbékistan où Aliou Cissé avait ménagé ses cadres pour tester de nouveaux joueurs qui n’avaient pas de temps jeu avec l’équipe nationale du Sénégal, ce mardi soir à 18h, le coach devrait mettre ses meilleurs joueurs

En effet, face à la Bosnie ce soir au Havre, le technicien sénégalais pourrait faire revenir les joueurs laissés sur le banc vendredi passé mais aussi remettre ceux qui avaient fait bonne impression. PressAfrik s'est permis d'anticiper sur les choix du sélectionneur sénégalais pour proposer un onze probable



Au niveau des buts, Khadim Ndiaye devrait revenir, à la défense, Kalidou Koulibably et Salif Sané devraient être titulaires.

Au niveau des côtés, Youssouf Sabaly et Lamine Gassama sont attendus. Aux milieux, Cheikh Ndoye et Santy Ngom pourront revenir avec Sadio Mane et Mbaye Niang.

Dans l’attaque, Moussa Sow et Diafra Sakho pourraient former la paire.



Le onze probable du Sénégal contre la Bosnie, selon le Desk Sport de PressAfrik



Gardien : Khadim Ndiaye

Défense : Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Youssouf Sabaly et Lamine Gassama

Milieux : Cheikh Ndoye, Santy Ngom Sadio Mané et Mbaye Niang

Attaque : Moussa Sow et Diafra Sakho