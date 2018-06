Match nul (2-2) entre le Sénégalais et Japonais : les regrets d’Aliou Cissé

Le Sénégal et le Japon ont fait match nul (2-2) ce dimanche pour le compte de la deuxième journée des phases de poule du groupe H. Un nul qui complique davantage les chances de qualification de l’équipe du Sénégal. D’où les regrets du coach sénégalais Aliou Cissé.



« Au sortir de cette rencontre, nous avons des regrets. Nous n’avons pas vu une grande équipe du Sénégal par rapport à ce que nous avions fait contre la Pologne. Je dirais que nous n’avons pas été bons. Ce qui me dérange un petit peu, ce sont les buts-gags que nous avons encaissés dans cette rencontre », a- t-il regretté lors de son face-à-face avec la presse.



Le sélectionneur d’ajouter : «la seule chose que je peux vous dire, c’est qu’avec les joueurs de classe mondiale que nous avons, c’est inquiétant de prendre des buts de ce genre ».



Toutefois, le technicien garde espoir et est confiant pour la qualification de son équipe face à la Colombie le jeudi prochain. «Maintenant, on sait ce qui nous attend. C’est à nous de nous concentrer sur la dernière sortie contre la Colombie. Moi j’y crois et je suis confiant. Je crois que notre équipe a de la qualité pour faire face à cette formation colombienne », a-t-il laissé entendre.