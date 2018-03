Matchs amicaux de préparation pour le Mondial : Aliou Cissé et ses "Lions" n'ont rien montré

Les « Lions » ont livré durant ce mois de mars deux matchs amicaux. Le premier face à l’Ouzbékistan (1-1) le vendredi passé au Casablanca, le second au Havre ce mardi contre la Bosnie-Herzégovine (0-0). Les joueurs du coach Aliou Cissé ont, obtenu deux matchs nuls, marqué 1 but pour un but encaissé. Mais, l'inquiétude se situe ailleurs que sur les scores des matchs.

Plus que les résultats, c'est l’attitude des joueurs qui ne donne aucun espoir au peuple sénégalais qui attendait du bon jeu de la part de leur équipe nationale.



​Ne pas produire un jeu attrayant et gagner les matchs. C’est ce que cette équipe du Sénégal a l’habitude de faire. Mais, cette fois-ci, dans ces deux matchs, ils n’ont ni gagné ni produit du beau jeu. Pire, ils n’ont montré aucune envie de bien faire ou de remporter les trois points devant des adversaires qui ne verront pas les toits des stades russes.



La détermination n'était pas au rendez-vous. Et ce manque détermination qu’ont fait montre les « Lions » est prouvé par les statistiques de la rencontre. En première période, les bosniaques étaient à égalité dans la possession du ballon (50% -50%). Et ils sont même passés devant en début de seconde période (53% -47%).



Beaucoup de pertes de balle, des relances non maîtrisées, des contrôles approximatifs ont ponctués les phases de jeu de Sadio Mané et ses camarades. Et tout ceci ne laisse pas place à beaucoup d'espoir pour participation honorable à la Coupe du Monde Russie 2018.



Toutefois, il faut souligner que le coach a sa part de responsabilité dans ce rendement pauvre et fade de ses poulains, avec un nouveau système de jeu qui est le 3- 5-2 que les joueurs n’ont pas eu assez de temps pour assimiler. Il faut noter aussi que beaucoup de cadres de cette équipe nationale étaient absents pour blessures notamment le capitaine Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Kara Mbodj et Diao Baldé Keita.

Pour rappel, que le Sénégal partage la poule H avec la Pologne, la Colombie et le Japon.

Durant les matchs amicaux de ce mois de mars, la Colombie a enregistré une victoire devant la France (3-2) et un match nul contre l’Australie (0-0).

La Pologne a battu ce mardi la Corée du Sud (3-2) et avait été battu vendredi passé à domicile par le Nigéria (1-0). Le Japon a subi une défaite ce mardi face à Ukraine (1-2) et avait fait match nul vendredi dernier face au Mali (2-2).