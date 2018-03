Matchs amicaux internationaux : La journée internationale de folie, c'est aujourd'hui

Il est de plus en plus habituel de voir les grandes sélections s'affronter lors de rencontres amicales. Et encore plus quand un Mondial approche et que toutes souhaitent donc mesurer leurs forces face aux adversaires les plus compétitifs possibles.Le match Allemagne-Espagne de vendredi dernier nous a prouvé que les matches amicaux n'ont rien d'ennuyeux. Et 'La Roja' aura un autre test difficile face à l'Argentine au Wanda Metropolitano. Avec un Messi qui a récupéré de ses douleurs musculaires, les soldats de Lopetegui tenteront de montrer qu'ils sont supérieurs à une 'Albiceleste' qui ne fait pas encore l'unanimité.L'autre grand match du jour mettra aux prises l'Allemagne et le Brésil. Avec le 7-1 du dernier Mondial toujours présent dans les esprits, la 'Canarinha' voudra s'affirmer sans Neymar et justifier son statut de favori pour la Coupe du Monde. Rien ne sera aisé face aux champions du Monde en titre, qui souhaitent garder le même niveau affiché face à l'Espagne.D'autres matches comme les Russie-France, Angleterre-Italie ou encore le Mexique-Croatie nous mettent également l'eau à la bouche. Les hommes de Deschamps souhaitent redorer leur blason après avoir plié face à la Colombie à Paris. Mexicains et Croates croiseront le fer après les dernières déclarations tranchantes d'Osorio, le sélectionneur de la 'Tri', suite aux départs de Modric et d'autres cadres de l'équipe croate.Voici les matches du jour :Japon vs. UkraineRussie vs. FranceIran vs. AlgérieSuisse vs. PanamaEgypte vs. GrèceDanemark vs. ChiliSénégal vs. Bosnie-HerzégovineRoumanie vs. SuèdeAllemagne vs. BrésilPologne vs. Corée du SudBelgique vs. Arabie SaouditeAngleterre vs. ItalieMaroc vs. OuzbékistanColombie vs. AustralieTunisie vs. Costa RicaEspagne vs. ArgentineNigéria vs. SerbiePérou vs. IslandeMexique vs. CroatieSource: Besoccer